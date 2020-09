Nuovo idea a centrocampo. Se partisse Pulgar ecco che spunta il nome..

La Fiorentina continua a monitorare anche il mercato dei centrocampisti, nonostante sia quello l’unico reparto in cui abbia operato fino ad ora. Come infatti riportato da Sky, in caso di nuova cessione, su tutte quella più probabile per la linea mediana sembra essere quella di Pulgar. La Fiorentina nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino Danilo Barbosa, centrocampista brasiliano classe ’96 in forza al Nizza. La Fiorentina lo segue, anche se la premessa è d’obbligo: ogni trattativa a centrocampo può svilupparsi solo dopo una cessione.

0 0 vote Article Rating