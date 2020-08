Nuovo intoppo per il centro sportivo della Fiorentina: Indagini sui rifiuti nel sottosuolo

Nuovo intoppo per il centro sportivo che la Fiorentina sta costruendo a Bagno a Ripoli. Più o meno un mese fa, si legge su La Nazione, i funzionari dell’Arpat hanno fatto visita al terreno acquistato dai viola per fare dei carotaggi, interrompendo così il lavoro degli operai. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, ipotizzando il reato di gestione di rifiuti non autorizzata. Le indagini, è bene sottolinearlo, non coinvolgono alcun esponente del club gigliato, tanto meno il presidente Commisso.

