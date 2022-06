Nuovo scatto della Fiorentina per Djuric: si lavora per un biennale. Le ultime su Grillitsch

Nuovo scatto della Fiorentina per Milan Djuric. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, nelle ultime ore la società di Rocco Commisso si sarebbe mossa per l’attaccante bosniaco. Le parti sono al lavoro per un contratto biennale, anche se sull’ormai ex giocatore della Salernitana c’è stato anche il sondaggio di un club inglese. Neanche il Napoli è fuori, ma ad oggi i partenopei hanno altre priorità.

Aggiornamenti su Grillitsch: i contrattempi avuti per il centrocampista che sta per liberarsi dall’Hoffenheim non dovrebbero pregiudicare il buon esito della trattativa. La Fiorentina sta lavorando per risolvere gli ultimi intoppi.