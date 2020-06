Nuovo Stadio: La Fiorentina accelera su Campi. Firenze può rientrare in gioco ma solo ad una condizione…

Barone e la Fiorentina accelerano su Campi Bisenzio, mentre i tifosi viola annunciano una manifestazione di sostegno alla società. L’aria intorno al nuovo stadio si sta smuovendo e non poco.

In questo contesto c’è Palazzo Vecchio che rischia di ritrovarsi isolato. Del resto sembra chiaro il fatto che il presidente gigliato, Commisso, non abbia più voglia di parole, ma voglia certezze. E solo se Nardella sarà in grado di dargliele, ma in tempi rapidissimi, Firenze rientrerà in gioco. Altrimenti lo stadio sarà costruito a Campi, dove ieri Barone ha consegnato al sindaco Fossi la lettera di intenti presentata dalla società per l’acquisizione dei terreni già opzionati.