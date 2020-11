M’Bala Nzola è uno dei giocatori rivelazione di questo inizio di campionato. Lo Spezia ha messo in mostra un attaccante interessante che è stato anche nel mirino della Fiorentina, come ha confessato recentemente anche il suo procuratore.

Il calciatore però sull’argomento, interpellato da Tuttosport ha spiegato: “Interessamento della Fiorentina per me? Voci ne ho sentite tante, ma personalmente non ho mai parlato con il club toscano”.