“Nzola? Sappiamo che lo stanno osservando. È una forza della natura”

Nei giorni scorsi il nome di M’Bala Nzola è stato accostato alla Fiorentina, nell’ottica di uno scambio con lo Spezia che vedrebbe Christian Kouame fare il percorso inverso. Del futuro dell’attaccante ne ha parlato proprio il presidente dei liguri, Stefano Chisoli, a Radio Kiss Kiss.

Queste le sue dichiarazioni: “Qualche operazione va fatta per aumentare i tassi di qualità e d’esperienza della squadra. Nzola? Sappiamo che ci sono degli osservatori che lo stanno monitorando. Lui per noi è importantissimo e sta facendo davvero bene. E’ una forza della natura. A settembre si parlava di Llorente, ma abbiamo provato a riportare qui Nzola, importante per la nostra promozione”.