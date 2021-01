Nzola trascina lo Spezia: Sampdoria ko. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La diciassettesima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Spezia e Sampdoria, terminato 2-1 per i padroni di casa.

Nel primo tempo gli uomini di Italiano si portano in vantaggio al 20′ con il colpo di testa di Terzi, che fa secco Audero da pochi passi. Passano solo 4′ e i blucerchiati trovano il pareggio: Candreva inizia e finisce l’azione, bucando le mani di Provedel con un destro al volo su assist di Jankto.

Nella ripresa, al 61’, lo Spezia si riporta in vantaggio: Thorsby travolge Pobega sugli sviluppi di un cross e dagli undici metri Nzola non sbaglia. La Samp si getta in attacco alla ricerca del pareggio, ma non riesce a superare Provedel. In classifica lo Spezia sale a 17, mentre gli uomini di Ranieri restano a +2 sulla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 37, Roma, Juventus 34, Atalanta, Napoli 31, Sassuolo 29, Lazio 28, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria 20, Fiorentina 18, Bologna, Spezia 17, Udinese 16, Cagliari, Genoa 14, Parma, Torino 12, Crotone 9.