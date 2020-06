Obiettivo 2024: Il cronoprogramma dei sogni della Fiorentina per il nuovo stadio

Come avete già potuto leggere ieri sera su Fiorentinanews.com, il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio ha approvato il nuovo piano urbanistico. Ancora non si parla esplicitamente di stadio della Fiorentina, ma con la richiesta ufficiale arrivata da parte della società viola, il Comune può dare il via immediatamente alla co-pianificazione con la Regione, un passaggio obbligato quando si parla di grandi opere. Lo stadio potrebbe già entrare nel piano strutturale la cui approvazione è prevista entro il 2020. Il cronoprogramma dei sogni che tutti si sono dati sarebbe così rispettato: prima pietra nel 2022 e completamento nel 2024.

