Obiettivo dimezzamento

Ci siamo. Quello di oggi dovrebbe essere il giorno giusto per conoscere l’esito del ricorso della Fiorentina sulla squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo, al difensore Nikola Milenkovic. Com’è noto il serbo aveva avuto un contatto ravvicinato con l’attaccante del Torino, Andrea Belotti, durante il match contro i granata. Dopo aver appoggiato la propria fronte su quella dell’avversario, il centravanti del Toro si era gettato in terra simulando vistosamente una testata che non c’è stata. L’arbitro Di Bello però aveva deciso di cacciarlo dal campo in anticipo.

Il club viola punta al dimezzamento dello stop (da due ad una giornata quindi) per avere Milenkovic a disposizione contro la Sampdoria. Le possibilità che ciò accada sussistono.