Obiettivo rinforzi, tutti i nomi sul taccuino viola

Il Corriere dello Sport-Stadio in chiave mercato, si concentra sui nomi sul taccuino viola. Obiettivi per sostituire chi parte ce ne sono e altri ne saranno aggiunti.

Ad esempio, uno tra Zappacosta, Stryger Larsen e Muñoz (ma il Genk chiede troppo) per la fascia destra della difesa se Lirola va in Francia, il ritorno di Nastasic in primis e poi Cistana o Kouyaté nel mezzo sempre del reparto arretrato se la Fiorentina si separa dalla coppia Milenkovic-Pezzella.

A centrocampo, uno tra Sensi, Torreira o Savanier come play ad impostare, mentre piace Brekalo per l’esterno alto a sinistra che salvo cambiamenti di rotta non sarà né Zaccagni e né Carrascal.