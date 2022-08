Occasione mancata: ennesima prova negativa per Quarta. E adesso i dubbi si fanno importanti

Ieri la Fiorentina è scesa in campo per la prima di campionato contro la Cremonese e ha vinto per 3-2. Al di là del modo in cui sono arrivati i tre punti, con un clamoroso errore di Radu all’ultimo respiro, la prestazione ha lasciato qualche scricchiolio evidente. Non tanto in attacco, dove tutti hanno offerto una buona prova, quanto in retroguardia. Lucas Martinez Quarta, più di tutti, è apparso in evidente difficoltà.

L’argentino ha avuto una grande chance tra le mani: presentarsi all’esordio stagionale in gara ufficiale da titolare, per essere subito sotto i riflettori e tornare a guadagnare qualche punto agli occhi dei tifosi viola. Purtroppo, niente di tutto ciò è successo. L’ex River Plate è responsabile sul momentaneo 1-1 della Cremonese, perdendosi completamente Okereke. Ma non è l’unico errore: gli ultimi venti minuti di gara sono conditi da veri e propri brividi, partiti da abbagli e assurdità dell’argentino. La Cremonese ha sfiorato il 2-3, soprattutto con Dessers in scavetto.

Rischia di aprirsi un caso per quanto riguarda Quarta. Nell’ambiente Fiorentina, molti hanno giustamente in mente l’ottimo periodo (ottimo più per lui che per la squadra) con Iachini e Prandelli in panchina. Ma di quel Martinez Quarta, dall’inizio del 2022, nessunissima traccia. Oggi appare un difensore confuso, disorientato, dalla veemenza incontrollabile, ben lontano dai suoi migliori picchi. E chissà che questa delusione non porti a ritoccare il mercato anche per quanto riguarda i centrali difensivi.