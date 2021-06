Occasione Tonali per la Fiorentina: il Milan non lo riscatterà e Cellino vuole monetizzare

Dodici mesi fa la Fiorentina è stata una delle squadre più interessate a Sandro Tonali, ma alla fine il centrocampista ha preferito andare al Milan. A posteriori, si può dire che non è stata una scelta fortunata visto che il classe 2000 non ha giocato e reso secondo le aspettative. Per questo, i rossoneri non lo riscatteranno e punteranno al rinnovo del prestito, mentre il Brescia ha intenzione di monetizzare al massimo la cessione di Tonali. Da ciò, come si legge sulle pagine de La Nazione, l’ipotesi di un colloquio con la Fiorentina per cercare di definire un affare che accontenti tutte le parti in causa.

Questione Guedes: la Fiorentina ha manifestato al Valencia la volontà di fare sul serio e di avere i soldi per chiudere l’operazione. Resta da convincere il giocatore, che avrebbe altre soluzioni che gli permetterebbero di disputare le coppe europee.