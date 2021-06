Attenzione ai giocatori in provenienza dal Sud America, specialmente dopo l’ingresso in società di Nicolas Burdisso: uno di questi potrebbe essere Nicolas De La Cruz, centrocampista del River Plate e dell’Uruguay. Secondo TNT Sports Argentina infatti il classe ’97 è in uscita dai Millonarios e vorrebbe sbarcare in Europa. Il costo si aggira sui 16 milioni di euro e oltre alla Fiorentina c’è anche il Manchester United molto interessato.