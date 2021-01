Occhio al cartellino giallo

La Fiorentina domani al Franchi ospiterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Reduci dall’exploit di Torino contro la Juventus, i viola contro i rossoblu hanno un’ottima opportunità per trovare continuità di risultati: i felsinei non vincono da 6 partite e con 27 reti subite hanno la terza peggior difesa del campionato. Prandelli dovrà essere bravo a incanalare tutta la gioia e l’entusiasmo per la vittoria contro i bianconeri per trovare la seconda vittoria consecutiva, cosa che non succede dalla passata stagione. In conferenza stampa il tecnico viola ha detto di voler confermare l’undici titolare dell’Allianz Stadium: l’unico cambio, causato dalla squalifica del laterale sinistro della nazionale di Roberto Mancini, sarà Barreca per Biraghi.

Mercoledì prossimo, alle ore 15, la squadra viola sarà impegnata nella 16esia giornata di Serie A e giocherà all’Olimpico di Torino contro la Lazio. In precedenza abbiamo fatto un focus sui diffidati in casa Lazio, segnalando la possibilità di una sanzione per il trio Caicedo-Fares-Leiva, adesso vogliamo farlo anche in casa viola. Il “lavoro” è rapido. C’è soltanto un giocatore sulla lista dei diffidati: stiamo parlando del centrocampista Gaetano Castrovilli. Il numero 10 viola, leggermente in calo di rendimento a fronte di uno strepitoso inizio di stagione, avrà quindi il fiato sul collo. Quest’anno la Fiorentina a centrocampo è molto rifornita, dispone di una rosa di giocatori di ottima qualità e un’assenza non stravolgerebbe i piani del mister ma Castrovilli ha dimostrato grandi numeri finora, soprattutto in fase di finalizzazione, e senza dubbio sarebbe meglio poter scontare il turno di squalifica nella giornata successiva contro il Cagliari.