Occhio al diffidato: un attaccante viola rischia di saltare il Torino

Oltre all’importante sfida di stasera contro il Crotone, partita da non sbagliare per evitare di essere risucchiati nei bassifondi della classifica, la Fiorentina tra 6 giorni sfiderà il Torino nella prima giornata del girone di ritorno. Due incontri fondamentali per la stagione della squadra di Cesare Prandelli, chiamata a una svolta dopo la terribile sconfitta contro il Napoli.

I viola affronteranno due delle difese più bucate del campionato, e proprio per questo avrà bisogno del miglior Frank Ribery. L’attacco viola è tra i più sterili, ma col francese in campo le occasioni gol si moltiplicano. Servirà quindi una perfetta gestione del francese che, oltre ai soliti acciacchi che lo hanno tenuto spesso fuori dal rettangolo di gioco, questa volta rischia anche la squalifica. Il numero 7, che probabilmente questa sera partirà dal primo minuto, è infatti l’unico della Fiorentina sulla lista dei diffidati: un cartellino giallo questa sera contro il Crotone lo terrebbe fuori per la sfida contro i granata.