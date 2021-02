Occhio al Napoli: il club di De Laurentiis ha idee molto simili alla Fiorentina per il futuro della panchina

Non è un mistero che il sogno Maurizio Sarri non riguardi solo la Fiorentina, perché a Napoli il tecnico toscano è rimasto nel cuore della tifoseria ma in parte anche di quello del presidente, nonostante l’addio un po’ burrascoso tra le parti. La Gazzetta dello Sport però sottolinea anche l’interesse dei partenopei per tre profili come Juric, De Zerbi e l’emergente Vincenzo Italiano che negli ultimi mesi sono stati accostati anche alla Fiorentina. Di sicuro a Napoli la base di partenza è più alta ma la sensazione è che anche lì si debba ripartire e, in parte, rifondare come dovrà avvenire anche a Firenze. Possibile quindi che la Fiorentina debba fare i conti proprio con De Laurentiis nelle sue riflessioni sul futuro della panchina.