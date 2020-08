“Occorre, nel rispetto delle leggi, fare veloci su Centro Sportivo e Stadio. Sennò si rischia che Commisso…”

Il Consigliere Regionale della Lega e Candidato alle prossime regionali, Jacopo Alberti è intervenuto a Lady Radio parlando dei rallentamenti su Centro Sportivo e dello Stadio della Fiorentina: “Siamo prigionieri della burocrazia e dell’apparato burocratico statale e comunale. Mi auguro che i problemi siano risolti, sennò si rischia che un imprenditore che ha voglia di fare, ha voglia di investire sulla città di Firenze e sulla Fiorentina per riportarla a grandi risultati, ci ripensi. Non si trova tutti i giorni, un imprenditore che mette tutti questi milioni come Commisso, sarebbe uno smacco per la città e per la Fiorentina. Occorre liberare i progetti dai vincoli e fare alla svelta nel rispetto delle leggi”

