Ochoa ipnotizza Lewandowski dal dischetto e la Polonia pareggia contro il Messico. Solo panchina per Zurkowski

Finita da qualche minuto anche Messico-Polonia, terza gara odierna del Mondiale in Qatar, valevole per il gruppo C. La gara è terminata in parità dopo 90 minuti (più ampio recupero) molto combattuti, con occasioni da entrambe le parti. La palla del match, però, ce l’ha avuto l’uomo più atteso del match: Robert Lewandowski, che si è presentato sul dischetto per calciare un rigore al 55esimo.

L’attaccante del Barcellona, però, si è fatto ipnotizzare dal portiere messicano Ochoa, che ha parato il penalty. Per il giocatore viola Zurkowski nessun minuto in campo: tutta la partita in panchina per lui. Al comando del gruppo C c’è incredibilmente l’Arabia Saudita a 3 punti, seguita da Messico e Polonia a 1, ultima l’Argentina.