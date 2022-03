Odriozola a Firenze un altro anno? Si può fare!

Il futuro di Alvaro Odriozola potrebbe essere ancora con la Fiorentina. Si respira fiducia, scrive stamani in merito il Corriere dello Sport-Stadio, e questa e già un’ottima notizia. Non c’è niente di definito, ma la sensazione e la speranza, è che ci siano delle buone possibilità di vederlo in viola anche per la prossima stagione.

Il club viola è pronto ad investire su di lui e questo è un grande segnale. Il giocatore in città si trova benissimo, mentre tra i due club, e cioè il Real Madrid che è proprietario del cartellino, e la Fiorentina ci sono ottimi rapporti. Sono punti di partenza da non sottovalutare.