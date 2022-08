Odriozola apre la porta a una sua cessione e già nel corso di questa estate. Il sogno di imporsi al Real è già svanito

Alvaro Odriozola potrebbe lasciare il Real Madrid già quest’estate. Tornato dalla sua esperienza in prestito alla Fiorentina, il terzino destro, nonostante la sua intenzione iniziale fosse quella di guadagnare spazio con le Merengues, sembra aver già cambiato idea. Tant’è che ora non esclude più una sua partenza prima della fine del mercato.

Nei piani di Ancelotti, il calciatore basco è dietro a Dani Carvajal e Lucas Vázquez. E in più ci sono anche Nacho, Militao e Rüdiger che possono essere adattati in quella zona del campo. Questo fatto e il non avere visto il campo nemmeno per un minuto nelle ultime due amichevoli del Real Madrid contro Club América e Juventus hanno aperto Odriozola ad altre prospettive: quelle di partire e avere a disposizione più minuti in un altro club.