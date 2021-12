Odriozola come uno stantuffo inesauribile, la vera ala destra è lui. Bonaventura rappresenta il cervello avanzato della manovra viola, Vlahovic è implacabile

Forte con i deboli: così deve essere la Fiorentina in questa serie di gare che non vedono avversari superiori (almeno in teoria). E così è stato con la Salernitana. Anche se il punteggio largo offusca una decina di minuti di sofferenza quando, sul due a zero, i viola si sono fatti assediare dai granata e solo un fuorigioco ha impedito che la partita si riaprisse.

Odriozola – 7- Uno stantuffo inesauribile (o quasi): è lui la vera ala destra.

Bonaventura – 7,5 – Sblocca il risultato recuperando una palla vagante e schiaffandola in rete di esterno. Cervello avanzato della manovra viola.

Vlahovic – 8 – Doppietta che lo lancia alla caccia del record di Ronaldo (33 gol nell’anno solare). Implacabile se si presenta l’occasione.

