Odriozola con qualche dolore, ottimismo Ikoné: il punto verso Fiorentina-Bologna

Da pochi minuti la Fiorentina ha cominciato la sessione di allenamento pomeridiano in vista della partita contro il Bologna di domenica. L’attenzione è rivolta soprattutto agli acciaccati Odriozola e Ikoné. Il terzino spagnolo questa mattina accusava ancora qualche dolore e le sue condizioni saranno da monitorare in vista del prossimo match. C’è ottimismo invece per quanto riguarda l’esterno francese ex Lille che potrebbe tornare al 100% contro i rossoblù.

Italiano sta preparando la sfida senza Bonaventura, ragione per cui il centrocampista viola dovrebbe mancare indipendentemente dall’esito del ricorso sulla squalifica. Questo quanto riporta Radio Bruno.