Odriozola corre veloce verso il recupero e intanto vince un premio particolare

Come riportato sui canali social della Fiorentina, la performance atletica migliore del mese di febbraio è stata quella di Alvaro Odriozola. Il velocissimo terzino destro in prestito dal Real Madrid, infatti, è stato protagonista di un ottimo periodo e la sua assenza per infortunio contro il Verona si è fatta sentire. Il laterale basco, comunque, si sta riprendendo dalla botta subita contro la Juventus e dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida di domenica col Bologna.

I numeri non mentono e le statistiche relative alle sue qualità atletiche mostrano che Odriozola ha raggiunto la velocità di 33 km/h, riuscendo anche a percorrere una media di quasi 12 km a partita. Dati impressionanti se confrontati con il numero di minuti giocati nell’ultimo mese.