Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola commenta così nel dopogara la partita persa 1-0 a Torino contro la Juventus: “Non siamo felici ma penso che la strada sia giusta. Dobbiamo migliorare contro le squadre grandi. È diverso giocare in casa e in trasferta. Non va bene quando siamo contro le grandi squadre giocare bene e dopo perdere”.

Poi aggiunge: “Dobbiamo migliorare in queste situazioni. Abbiamo due settimane per preparare la partita contro il Milan”.