Odriozola e una prudenza a cui Italiano potrebbe anche derogare vista la lacuna su quella fascia

L’aggregazione di Alvaro Odriozola al resto del gruppo viola è stata certificata in sostanza lo scorso 13 aprile, in occasione dell’allenamento a porte aperte al Franchi: parliamo di più di 10 giorni dunque con lo spagnolo che si allena insieme agli altri. In campo invece, non lo vediamo dal 13 marzo, quando tornò titolare un po’ a sorpresa: qui invece siamo sui 40 giorni abbondanti, non male per uno che “non aveva niente di che”.

In questo mese e mezzo la Fiorentina ha fatto bene, benissimo, nonostante l’assenza del basco, rimpiazzato da un Venuti che oltre al compitino purtroppo non può andare. Una lacuna non da poco quando manca Odriozola insomma, soprattutto in fase di spinta: Italiano però fin qui non ha mai azzardato un rientro di un suo titolare, affidandosi alla massima prudenza. Un concetto a cui magari derogare, ad un mese scarso dalla fine del campionato, se soprattutto il “calciatore si sente recuperato al 100%”…