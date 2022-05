Odriozola festeggia e cita Dante Alighieri: “E quindi uscimmo a riveder le stelle!”

Il terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola ha voluto celebrare la qualificazione in Europa della squadra viola con un post su Instagram con un citazione dantesca direttamente tratta dalla Divina Commedia, ovvero l’ultimo verso dell’Inferno, il numero 139: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” E poi aggiunge: “Questa squadra se lo merita”. Si tratta di un’altra dimostrazione d’amore per Firenze e la squadra gigliata da parte del giocatore spagnolo di proprietà del Real Madrid, per il quale però la permanenza sulle rive dell’Arno è tutt’altro che certa.

Qui di seguito trovate il post originale: