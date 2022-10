Odriozola, il ritorno in Serie A è possibile: ci pensa… la Juventus. I dettagli

Il calciatore del Real Madrid ed ex Fiorentina Alvaro Odriozola può tornare in Serie A. Dopo l’esperienza a Firenze della scorsa stagione, il terzino spagnolo non è riuscito a convincere del tutto Ancelotti: il tecnico italiano non gli ha ancora concesso un minuto in campo in gara ufficiale. Ecco, allora, che torna l’idea di un trasferimento, visto che l’addio ai Blancos è quasi certo.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Juventus cerca con insistenza Odriozola. Il club bianconero sarebbe pronto a offrire a Florentino Perez un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di € per arrivare all’ex Fiorentina.