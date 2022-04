Odriozola in rampa di lancio, Igor e un’occasione per riscattarsi. Torreira brucia le tappe…ma per il Milan

Giornataccia a Salerno per il difensore della Fiorentina, Igor, che però è stato rincuorato dal presidente Commisso. Il brasiliano già domani potrebbe avere l’occasione per riscattarsi contro l’Udinese anche se si gioca il posto con Martinez Quarta. Sempre in difesa, a destra potrebbe rientrare dal primo minuto Odriozola prendendo il posto a Venuti. All’Arechi lo spagnolo ha fatto un buonissimo spezzone di partita, servendo anche l’assist per il gol di Saponara.

Uno che sta cercando di bruciare le tappe è il centrocampista Torreira. Quasi di sicuro non ci sarà domani contro i friulani mentre potrebbe sperare di esserci per la trasferta col Milan. Sarebbe un recupero essenziale per i viola.