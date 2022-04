Odriozola padrone del proprio destino: il Real Madrid apre a un nuovo prestito se il giocatore chiederà di rimanere a Firenze

Quella legata ad Alvaro Odriozola è una vicenda che sembra destinata ad evolversi più volte nel corso del tempo. D’altronde la situazione è particolare, perché la Fiorentina vorrebbe provare a tenere un giocatore che secondo gli accordi presi invece non le spetterebbe. L’unico modo per aggirare i vincoli contrattuali è quello di trovare un accordo con il Real Madrid, cosa che Pradè e Burdisso stanno cercando di fare da tempo.

I blancos, scrive tuttomercatoweb, sono tutt’altro che restii a dar via il giocatore ma al tempo stesso non vogliono perderci. Odriozola è attualmente valutato 20 milioni di euro, cifra inaccessibile per la Fiorentina considerando anche i 4 milioni di ingaggio che lo spagnolo percepirebbe. La soluzione allora potrebbe essere un rinnovo del prestito, aggiungendo stavolta un diritto o un obbligo di riscatto. Il Real vorrebbe monetizzare subito, ma dovrà tener conto anche della volontà di Odriozola. Pur nutrendo il sogno di vestire la camiseta blanca, il terzino ha legato tantissimo con Firenze e i tifosi viola.

Se sarà lui a spingere per restare, l’ipotesi di un nuovo prestito potrebbe diventare realtà. E anche il discorso stipendio, attualmente pagato per metà dal Real Madrid, potrebbe risolversi nel migliore dei modi grazie al suo intervento. Insomma, la volontà di Odriozola potrebbe essere il vero snodo della vicenda. La Fiorentina nel frattempo si guarda intorno per tutelarsi con un’eventuale sostituto, ma lo spagnolo resta la prima scelta. A giugno, quando si saprà anche se i viola giocheranno in Europa oppure no, ci saranno i colloqui decisivi.