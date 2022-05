Odriozola saluta la Fiorentina: Ecco chi è in lizza per sostituirlo

Con il passare delle settimane si è capito chiaramente che non ci sarebbe stata la possibilità da parte della Fiorentina di trattenere ancora Alvaro Odriozola.

Come scritto stamani dal Corriere Fiorentino, la cifra richiesta dal Real Madrid superava di gran lunga le possibilità del club viola. Per questo motivo il suo ritorno in Spagna è diventato realtà.

Adesso però c’è da trovare il giocatore che possa sostituirlo. Sempre per la fonte citata, sulla lista della società viola ci sono due giocatori: Diogo Dalot del Manchester United e Raoul Bellanova del Bordeaux ma in prestito al Cagliari nell’ultima stagione.