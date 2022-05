Odriozola spinge per la maglia da titolare, lo staff medico frena: decisivo l’allenamento di stamani

Sarà l’allenamento di questa mattina a dire se Alvaro Odriozola potrà scendere in campo dal primo minuto contro la Roma domani sera oppure toccherà ancora una volta a Lorenzo Venuti. Lo spagnolo è rientrato in gruppo giovedì dopo l’assenza di circa un mese e mezzo, con presenze contro Udinese e Salernitana.

Il terzino non è ancora al 100% ma vorrebbe partire dall’inizio. Lo staff medico vuole evitare ricadute in vista delle ultima partite e, anche per questo, al momento favorito per la fascia destra rimane Venuti. A riportarlo è La Nazione.