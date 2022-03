Odriozola sprinta verso la fascia anche con un solo giorno in gruppo ma Italiano è chiaro su di lui

“Odriozola l’abbiamo recuperato, anche se si è allenato in gruppo davvero solo ieri”, parole di Italiano che lasciano intendere come l’esterno spagnolo abbia avuto bisogno di recuperare dopo quella distorsione al ginocchio in Coppa Italia contro la Juve ma che sia in sostanza pronto a riprendersi la maglia. Alle sue spalle c’è sempre Venuti, pronto ad ogni evenienza ma non brillante tra tocchi sfortunati e difesa faticosa nelle ultime due uscite. Inutile sottolineare come con Odriozola la Fiorentina sia tutt’altra squadra, con capacità di far male molto più accentuata. Resta da capire però se il tecnico lo vorrà rischiare dal primo minuto già domani, anche se le sue parole sono sembrate piuttosto confortanti in tal senso.