Odriozola sprinta verso una maglia da titolare, mentre c’è pessimismo per Bonaventura. Occhio al giallo per tre

Nella giornata di ieri, dopo l’allenamento aperto al pubblico di mercoledì, la Fiorentina ha ripreso la preparazione in vista della gara casalinga contro il Venezia. Non sono molto le novità rispetto alla seduta a porte aperte: come si legge su La Nazione, Odriozola ha continuato a lavorar in gruppo. A questo punto, lo spagnolo si candida ad una maglia da titolare così da ritrovare la miglior condizione possibile in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Prosegue il recupero personalizzato di Bonaventura: il centrocampista della Fiorentina è sicuramente out contro il Venezia, ma sono poche anche le possibilità di vederlo in campo allo Stadium contro i bianconeri. In cabina di regia tornerà Torreira, che ha scontato il turno di squalifica.

Attenzione al giallo per tre giocatori, che sono in diffida: si tratta dello stesso Odriozola, di Amrabat e di Castrovilli.