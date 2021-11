Odriozola: “Vlahovic è un mostro del gol, ha delle qualità stratosferiche”

In un’intervista rilasciata al quotidiano sportivo AS, il terzino destro della Fiorentina, Alvaro Odriozola, ha rilasciato dichiarazioni entusiastiche per descrivere Dusan Vlahovic: “E’ un ottimo giocatore. Per me è un mostro del gol. Ha una mentalità maestosa. Penso che lo porterà ad essere ciò che vuole perché ha una mentalità fantastica e qualità stratosferiche”.

Nel corso di questo campionato Odriozola ha servito un assist per l’attaccante in Fiorentina-Spezia 3-0. Ci riferiamo all’azione del secondo gol viola in quella partita, per la precisione.