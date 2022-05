Odriozola tiene in ansia la Fiorentina. Buoni segnali da Torreira e Bonaventura. E Cabral…

Quale sarà la formazione della Fiorentina contro la Roma? Una notizia non bellissima per i viola è quella che riguarda Odriozola. Il terzino destro di proprietà del Real Madrid sta lavorando ancora a parte. La presenza dello spagnolo lunedì sera era e resta in dubbio fino alla fine, ma è certo che il giocatore farà di tutto per esserci. Se non dovesse farcela, ci sarà nuovamente in campo Venuti.

A centrocampo potrebbero tornare dall’inizio sia Torreira che Bonaventura. Entrambi contro il Milan sono entrati nel secondo tempo, ma in questa settimana stanno lavorando regolarmente in gruppo e questo lo possiamo prendere come un buon segnale.

In avanti infine, Cabral è ancora in vantaggio su Piatek nel ruolo di centravanti.