Oggi Davide avrebbe compiuto 36 anni, il ricordo della Fiorentina: “Astori sempre con noi”

7 gennaio 1987, nasce Davide Astori. Oggi il capitano della Fiorentina avrebbe compiuto 36 anni, strappato alla vita in quel tragico 4 marzo 2018 prima della partita contro l’Udinese in Friuli. Attraverso i propri canali social, il club gigliato ha voluto ricordare l’ex giocatore viola con una foto e una frase a descrizione: “Davide Astori per sempre con noi”.

Oggi la Fiorentina affronterà il Sassuolo e il 13esimo minuto, siamo sicuri, sarà ancora più speciale