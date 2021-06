Oggi il contatto decisivo per il futuro di Vincenzo Italiano. Ancora non è detta l’ultima parola, però…

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com in queste ore andrà in scena l’ultimo e decisivo colloquio tra la Fiorentina e lo Spezia per decidere il futuro di Vincenzo Italiano. Le parti si erano allontanate decisamente nella giornata di ieri, oggi arriverà la decisione definitiva sull’allenatore. I contatti sono ripresi e l’ultimo atto è pronto ad andare in scena.