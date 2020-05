Oggi scade il bando Mercafir e Nardella…rilancia l’area di Campo di Marte

Vecchio e nuovo. L’argomento è vecchio, le dichiarazioni nuove. Ed ancora c’è chi vorrebbe ristrutturare il vecchio Franchi e chi invece ha in testa solo un nuovo stadio. Anche a costo di doverlo fare leggermente fuori dal Comune di Firenze pur facendo parte della città metropolitana di Firenze (Campi Bisenzio, ad esempio). In mezzo tante idee, ma anche molta più burocrazia: ed ostacoli a non finire che nel tempo non sono stati per vari motivi superati. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, è sfumata da un po’ l’idea di poter costruire il nuovo impianto nell’area «Mercafir» nel nord ovest della città. Il bando in realtà scade oggi, ma il club viola ha già fatto intendere di non essere interessato perché il progetto non ha convinto, partendo dai costi-benefici, Commisso. Ieri il sindaco di Firenze Nardella ha quindi provato a rilanciare Campo di Marte. Ovvero il quartiere dove sorge il Franchi. Riassumendo al massimo si tratterebbe di fare un profondo restyling (ma quanto potrà essere profondo visti i vincoli della Soprintendenza?) dell’impianto attuale permettendo contemporaneamente di far sorgere nei pressi nuovi spazi sportivi ed anche commerciali.

