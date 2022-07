Ok del ministero al restyling del Franchi…ma con delle prescrizioni. Occhio alla Torre e ai pannelli fotovoltaici

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato ieri l’ok arrivato dal Mibact l’ok al progetto di fattibilità tecnico economica per il restyling dello stadio Artemio Franchi, che dovrebbe ospitare in futuro le partite della Fiorentina.

Ci saranno però delle prescrizioni da rispettare. Quali? Su La Nazione di stamani viene fatto il punto in questo senso. Le vetrate ai lati dell’ingresso monumentale in viale Fanti non dovranno oscurare lo scheletro in cemento armato dell’architettura dello stadio. I volumi dei locali dove si aprirà anche il ristorante dovranno essere compatibili con la struttura originaria delle gradinate che dovranno restare ben visibili.

Approfondimenti tecnici previsti anche per le superfici dei pannelli fotovoltaici che non potranno essere riflettenti. Viene condiviso con il Comune il principio di conservare e valorizzare adeguatamente il monumento ai Giovani Resistenti, i martiri del Campo di Marte: i cinque giovanissimi accusati di renitenza alla leva nell’esercito della Repubblica sociale e fucilati vicino alla Torre di Maratona.

E proprio la Torre che sarà oggetto di un attento restauro conservativo. Infine viene poi confermato quanto già definito in conferenza di servizi sulla salvaguardia della tribuna storica.