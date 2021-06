Oliveira e Corona, le clausole rescissorie…che la Fiorentina non prende in considerazione

Prima di tutto una precisazione: Sérgio Oliveira è un vero obiettivo della Fiorentina, mentre Jesus Corona è un profilo che i viola considerano interessante ma per il quale non è stata ancora avviata una trattativa.

Fatta questa precisazione c’è un qualcosa che accomuna i due giocatori del Porto: entrambi possono liberarsi subito, previo il pagamento di una clausola rescissoria. Quella del centrocampista è di trenta milioni di euro, mentre quella dell’esterno è scesa da 40 milioni a 25, perché lo prevede il suo contratto che, tra l’altro, ha scadenza giugno 2022.

La Fiorentina però non ha alcuna intenzione di arrivare a pagare tali cifre per chiudere subito la faccenda. Si è messa intorno al tavolo delle trattative e punta ad ottenere condizioni economiche migliori e anche maggiormente rispettose dei parametri normali di mercato, specialmente in questa situazione di difficoltà economica che sta passando tutto il settore.