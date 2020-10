Oliveira: “Questa Fiorentina può ambire all’Europa e anche senza Chiesa la squadra è competitiva. Fiorentini, con Rocco abbiate pazienza e vincerete!”

L’ex attaccante della Fiorentina Lulù Oliveira intervistato dal Brivido Sportivo ha analizzato così il mercato viola: “Questa Fiorentina ha la qualità per ambire a un posto in Europa. La società punta a questo obiettivo e ha allestito una rosa all’altezza per centrarlo, nella quale ci sono giocatori dotati di esperienza e che hanno la grinta giusta per risollevarsi al più presto dopo le ultime due sconfitte. Il mercato? L’uscita di Chiesa era diventata purtroppo inevitabile, ma ritengo che i giocatori che sono arrivati abbiano portato in dote carisma ed esperienza necessarie per sopperire alla partenza di un giocatore così importante, anche in fatto di gol che era quello che più mancava. Secondo me la Fiorentina, anche senza Chiesa, non è meno forte di prima. Mi piace molto Commisso. Ha capito Firenze e lo spirito dei fiorentini. E’ un uomo sanguigno e per questo piace molto al popolo viola. Per me è un ottimo presidente ed è pure molto ambizioso. La sua idea fissa è creare una Fiorentina competitiva, un po’ come era la nostra del passato e penso che, col tempo, riuscirà nel suo intento. Serve solo un po’ di pazienza”.

