Oltre a Dalbert spunta il nome di un giocatore dell’Udinese per la corsia mancina dello scacchiere di Iachini

L’enigma della corsia mancina della Fiorentina attanaglia da tutta la stagione i pensieri dei tifosi viola. L’accordo già in ponte da giorni per la reiterazione del prestito alla pari Dalbert-Biraghi con l’Inter è arrivato: il brasiliano, di proprietà nerazzurra rimarrà infatti altro anno a Firenze. Come noto però, la Fiorentina sta cercando un ulteriore rinforzo a sinistra. Il nome che è spuntato nelle ultime ore è quello di Ken Sema. Lo svedese classe 93′ potrebbe essere l’alternativa valida per Dalbert, che quest’anno tra alti e bassi non ha convinto a pieno la piazza. Vedremo le Pradè affonderà il colpo o meno.

0 0 vote Article Rating