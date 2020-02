Oltre a tre partite della Serie A vengono rinviate per il Coronavirus anche le gare della Fiorentina Women’s e della Primavera

Il Consiglio dei Ministri ha deciso poco fa di rinviare gli eventi sportivi in programma domani in Lombardia e Veneto, le regioni in Italia dove sono stati registrati i casi accertati di Coronavirus. Sono tre quindi le gare di Serie A ad essere rinviate a data da definire, ovvero Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Di conseguenza, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale, verranno annullate anche le gare della Fiorentina Women’s, che era attesa domani in casa del Milan, e la Fiorentina Primavera che doveva giocare sul campo del Chievo.