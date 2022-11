Oltre ai nazionali e agli infortunati, Italiano sarà orfano di altre due pedine alla ripresa degli allenamenti

La Fiorentina è pronta a tornare in campo per prepararsi alla ripresa del campionato. Domani il ritrovo al Centro Sportivo Davide Astori dopo il periodo di vacanze. Periodo che sarà prolungato di un’altra settimana per Barak e Kouamé, poiché hanno disputato delle gare amichevoli con le loro nazionali subito dopo l’ultima partita di campionato.

Mancheranno poi naturalmente i Nazionali ovvero Milenkovic, Jovic, Zurkowski e Ambrabat che sono in Qatar per il Mondiale. Da recuperare saranno Castrovilli e Nico Gonzalez, alle prese con i rispettivi infortuni e che faranno un lavoro personalizzato. Ancora riposo invece per Sottil dopo l’operazione. Per lui si prospetta un mese di stop prima di riprendere regolarmente gli allenamenti. Lo riporta il Corriere dello Sport – Stadio.