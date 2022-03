Oltre al danno, anche la beffa: l’Italia costretta a giocare una partita inutile. E Biraghi…

Per la seconda volta di fila, l’Italia non si è qualificata ad un’edizione dei Mondiali. Fatale la sconfitta contro la Macedonia del Nord, che fa il bis con l’eliminazione nel 2017 contro la Svezia.

Per la Nazionale, però, oltre al danno c’è anche la beffa. Gli azzurri, infatti, saranno costretti da regolamento a giocare una partita inutile contro la Turchia, che ha perso nella semifinale dei playoff contro il Portogallo.

L’Italia sarà dunque di scena martedì sera in Turchia, con calcio d’inizio alle 20:45. In contemporanea, Portogallo e Macedonia del Nord si affronteranno in un match che mette in palio il pass per il Qatar.

Turchia e Italia si sfideranno in una gara che mette in palio punti in ottica ranking, come previsto dal regolamento UEFA. Possibile che il ct Mancini dia spazio a coloro che hanno giocato meno con l’Italia nell’ultimo periodo: da non scartare, dunque, l’ipotesi di vedere Biraghi in campo.