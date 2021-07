Oltre al danno la beffa. Su Cerofolini c’era l’interesse di una neopromossa che adesso…

Come vi abbiamo raccontato stamattina, Michele Cerofolini ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro (LEGGI QUI) che probabilmente lo costringerà ad operarsi e conseguentemente a subire un lungo stop.

Sul giovane portiere della Fiorentina però aveva messo gli occhi addosso la Salernitana. Il club neopromosso in Serie A, come riporta tuttosalernitana.com, per il ruolo di dodicesimo, stava pensando ad un under di prospettiva. Il direttore sportivo della Salernitana stava valutando anche il suo profilo per il ruolo di vice-Belec. Ora dovranno essere fatte altre valutazioni da parte dei granata.