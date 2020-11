Onofri: “Con Iachini non avevo notato la mano dell’allenatore. Prandelli tatticamente non ha mai avuto un modulo preciso”

L’ex calciatore e attualmente opinionista Claudio Onofri a Radio Bruno Toscana ha parlato delle ultime notizie in casa viola: “Iachini? Nelle partite che ho visto non avevo notato la mano dell’allenatore. Sono molto contento per Prandelli, è un personaggio di grande spessore e ha tanta esperienza. Tatticamente non ha mai avuto un modulo preciso, si è sempre adattato alle caratteristiche dei giocatori”.

