Operazione Franchi: Nardella si gioca il carico tramvia per lusingare la Fiorentina

Operazione Franchi. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si gioca il carico tramvia, destinazione Campo Marte per cercare di lusingare Rocco Commisso e la Fiorentina. Il presidente non ha di certo abbandonato l’idea di andare a Campi Bisenzio, ma il primo cittadino del capoluogo toscano sta cercando di evitare questo ‘smacco’.

“Non siamo agli annunci – dice Nardella – e non vanno fatti contratti e gare di appalto. Questi ci sono già, perché sarebbe un’estensione del contratto già aperto con le ditte per la linea di Bagno a Ripoli“. E in più spiega che c’è già stato un incontro “proficuo e molto positivo” con il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, per ottenere 250 dei 260 milioni di euro necessari per realizzare questi sei chilometri di nuova linea. Partenza dei lavori? L’ipotesi è quella del via nella primavera del 2022, con termine tre anni dopo.