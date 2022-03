Operazione sorpasso?

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Arthur Cabral. In questi giorni, lavorando gomito a gomito con Italiano, il brasiliano ha già avuto modo di provare a mettere la freccia per sorpassare il centravanti polacco: ora serve lo scatto finale per continuare a tenere vivo e cullare il sogno europeo.

Dopo essere stato “King Arthur” a Basilea, con 27 reti messe insieme in questa stagione prima del passaggio alla Fiorentina, adesso Cabral deve far valere il suo fiuto per il gol, incoronandosi davvero come nuovo “Re” di Firenze.