Ora Duncan guarda al futuro con fiducia. La Fiorentina ritrova un fedelissimo di Italiano

Prima della sfida col Verona il minutaggio totale di Alfred Duncan nel campionato di Serie A 2022-2023 ammontava ad appena 45’. Il ghanese era entrato nella ripresa nel corso di Empoli-Fiorentina, per poi ritrovare il campo quasi un mese dopo in Conference League contro il Basaksehir. L’ex Sassuolo ha ritrovato il campo contro il Verona in A rendendosi protagonista di una bella imbucata per Mandragora da cui è poi scaturito il gol viola che ha chiuso la partita.

Duncan è un calciatore destinato a guadagnare subito spazio nelle rotazioni di mister Vincenzo Italiano. Il mancino classe ’93 può giocare sia da centrale a due che da mezzala, e può garantire quantità in mezzo al campo, oltre ad una buona dose di dinamismo. L’assenza del giocatore africano, unita al rendimento deficitario di Maleh, ha penalizzato molto la Fiorentina. Ora c’è una risorsa in più per affrontare il tour de force prima della pausa per il Mondiale. Durante la sosta per le nazionali Duncan ha potuto perfezionare al meglio il recupero e lavorare con serenità dopo un avvio difficile. E già da Bergamo, complice anche il rientro di Amrabat e Barak reduci dalle fatiche con la Nazionale, potrebbe partire dal primo minuto ritornando tra i titolari dopo tanti mesi.